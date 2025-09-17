Video ¿Y esto? Cholo Simeone se pelea con la afición en el festejo de Van Dijk

Liverpool derrotó 3-2 a Atlético de Madrid en el arranque de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, donde Diego 'Cholo' Simeone perdió la cabeza una vez más.

El técnico de los Colchoneros suma una nueva polémica a su carrera con su accionar en el último gol de los Reds, que sentenció el triunfo a favor de los ingleses por parte de Virgil van Dijk.

¿POR QUÉ SE PELEÓ SIMEONE CON AFICIONADOS?



Sin que las cámaras se fueran directo a los festeojs entre jugadores, se hizo la toma a la zona de bancas, cuando Simeone confrontó a aficionados del Liverpool tras la anotación.

Los miembros de seguridad del recinto tuvieron que llegar a sacar a 'Cholo' Simeone, que estaba de frente a algunos aficionados, que más que pelear, algunos se reían de él en su propia cara.

Al ser separado, el entrenador argentino denunció a los árbitros de UEFA que recibió señas obscenas, al ser específico con la mano de dejar solo el dedo en medio arriba, como símbolo de lo que recibió.

Simeone se fue expulsado en los últimos instantes del partido y habrá que esperar si se le abre un proceso disciplinario o todo queda en un partido de sanción.