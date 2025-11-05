    uefa champions league

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 5 de noviembre

    Galatasaray, Villarreal, Benfica y Olympique Marsella entran en acción en la Liga de Campeones.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Partidazos en Champions League este miércoles 5 de noviembre! Así puedes verlos

    Este miércoles 5 de octubre termina la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Galatasaray, Villarreal, Benfica y Olympique Marsella verán acción.

    En la pasada Jornada 3 de la Liga de Campeones, Ajax sufrió dolorosa goleada ante Chelsea como visitante, mientras que el Marsella rescató un empate en su visita al Sporting Lisboa.

    Partidos de Champions League este miércoles 5 de noviembre

    • Pafos vs. Villarreal

    Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Ajax vs. Galatasaray

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Benfica vs. Bayer Leverkusen

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    • Marsella vs. Atalanta

    Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

