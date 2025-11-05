Video ¡Partidazos en Champions League este miércoles 5 de noviembre! Así puedes verlos

Este miércoles 5 de octubre termina la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Galatasaray, Villarreal, Benfica y Olympique Marsella verán acción.

Partidos de Champions League este miércoles 5 de noviembre

Pafos vs. Villarreal

Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Ajax vs. Galatasaray

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Benfica vs. Bayer Leverkusen

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Marsella vs. Atalanta