Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 5 de noviembre
Galatasaray, Villarreal, Benfica y Olympique Marsella entran en acción en la Liga de Campeones.
Este miércoles 5 de octubre termina la Jornada 4 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Galatasaray, Villarreal, Benfica y Olympique Marsella verán acción.
En la pasada Jornada 3 de la Liga de Campeones, Ajax sufrió dolorosa goleada ante Chelsea como visitante, mientras que el Marsella rescató un empate en su visita al Sporting Lisboa.
Partidos de Champions League este miércoles 5 de noviembre
- Pafos vs. Villarreal
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Ajax vs. Galatasaray
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Benfica vs. Bayer Leverkusen
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Marsella vs. Atalanta
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.