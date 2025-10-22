Video Resumen | Espectacular goleada de Marsella a Ajax en Champions

Sporting sacó un apurado triunfo sobre Marseille, que jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres, en la Jornada 3 de la UEFA Champions League en el Estadio José Alvalade.

Los goles del partido fueron obra de Paixao, los 14 minutos, por los visitantes y de Catamo y Alisson Santos, a los 69 y a los 86, por los locales.

En un inicio el encuentro resultó parejo, pero el brasileño Paixao rompió el encuentro con golazo. Se coló por la derecha, recortó a un hombre sobre el área de los locales y disparó de diestra un tiro imposible para Rui Silva.

Los franceses cobraron confianza en el partido y aunque los locales fueron con todo no tuvieron la claridad ni el futbol para lograrlo con un Marseille completo.

No fue sino hasta que se quedó con 10 hombres el club franeés, tras la expulsión de Emerson a los 45, que Sporting logró generar más peligro y como consecuencia, finalmente, los goles.

El tanto del empate llegó a los 69 por la vía de Catamo con un local tirado al frente y con un visitante aguantando con todo el marcador.

Ya en los últimos minutos y con un conjunto francés fundido, Alisson Santos logró el tanto de la victoria para los de casa.

Con este resultado, Sporting sumó seis puntos y se ubicó en el sitio 11 de la competencia, mientras Marseille se quedó con tres y se colocó en el 18.