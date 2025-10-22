Chelsea golea al Ajax en una noche de récords en Champions League

Video Resumen | Chelsea no tiene piedad y aplasta al Ajax con una 'manita'

Chelsea aprovechó los errores defensivos del Ajax para golearlo 5-1 en Londres durante la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

El equipo neerlandés cavó su tumba con la expulsión de Kenneth Taylor por una dura barrida sobre Facundo Buonanotte apenas al minuto 17 del partido.

PUBLICIDAD

Los Blues de Enzo Maresca abrieron el marcador un minuto después con gol de Marc Guiu que en ese momento se convertía en el goleador más joven del Chelsea en Champions League con 19 años y 10 meses.

La marca le duró poco, 33 minutos para ser exactos, pues Estevao anotó de penal en la compensación del primer tiempo (45+6’) para imponer nuevo récord con 18 años y seis meses.

Por si no fuera poco, Tyrique George también se hizo presente en el marcador (48’) y se posicionó en la segunda posición de la marca al ser un mes más joven que Guiu (19 años y nueve meses).

El ecuatoriano Moisés Caicedo también anotó su primer gol en la Champions League (27’), mientras que el argentino Enzo Fernández (45’) también marcó y se convirtió en el único futbolista del Chelsea que llega al doble dígito de goles (10) y asistencias (10) en el 2025.

Por el Ajax descontó de penal (33’) vía Wout Weghorst, quien minutos después terminó con el rostro ensangrentado por un golpe accidental de Tosin Adarabioyo con los tachones sobre el delantero neerlandés.