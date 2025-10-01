Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 1 octubre
Copenhague, Arsenal, Leverkusen, Borussia Dortmund y Napoli en actividad este día en la Liga de Campeones.
Este miércoles 1 de octubre termina la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Arsenal, Napoli o Copenhague verán acción.
Arsenal derrotó al Athletic en San Mamés en el debut de ambos en esta competencia, mientras que Copenhague, con Rodrigo Huescas, empató en casa ante Bayer Leverkusen.
Partidos de Champions League este miércoles 1 de octubre
- Qarabag vs. Copenhague
Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Arsenal vs. Olympiacos
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Borussia Dortmund vs. Athletic Club
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.
- Napoli vs. Sporting Lisboa
Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.