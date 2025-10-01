Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy miércoles 1 octubre

Video ¡Partidazos de Champions League este miércoles 1 de octubre! Así puedes verlos

Este miércoles 1 de octubre termina la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 donde equipos como Arsenal, Napoli o Copenhague verán acción.

Partidos de Champions League este miércoles 1 de octubre

Qarabag vs. Copenhague

Hora: 11:45 am del Centro, 12:45 pm del Este y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Arsenal vs. Olympiacos

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Borussia Dortmund vs. Athletic Club

Hora: 2 pm Centro, 3 pm del Este y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Napoli vs. Sporting Lisboa