    Paris Saint-Germain

    PSG golea al Chelsea y le propina la peor eliminación de su historia en Europa

    El Paris Saint-Germain de Luis Enrique avanzó en la Champions League en busca del bicampeonato.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Resumen | PSG vuelve a golear al Chelsea y clasifica a Cuartos de Final

    PSG no tuvo piedad y volvió a golear al Chelsea por 0-3 en Stamford Bridge para superar los Octavos de Final de la UEFA Champions League con un marcador abultado de 2-8.

    El Paris Saint-Germain de Luis Enrique le propinó la peor eliminatoria de su historia al Chelsea gracias a los goles Khvicha Kvaratskhelia (6’), Bradley Barcola (14’) y Senny Mayulu (62’).

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    De acuerdo con información de MisterChip, es la primera vez que al Chelsea le meten ocho goles en una eliminatoria europea, ya sea Champions, Europa o Conference League.

    Los Blues son el tercer equipo que ha recibido ocho goles o más en una ronda eliminatoria a doble partido de la Champions League/Copa de Europa.

    Wolverhampton perdió ante el Barcelona en los Cuartos de Final de 1960 con un marcador global de 9-2, mientras que Arsenal fue eliminado por el Bayern Múnich en los Octavos de Final de 2017 con un global de 10-2.

    De esta manera, el PSG cobró venganza ante Chelsea tras perder la Final del Mundial de Clubes 2025, y avanzó a Cuartos de Final en busca de un histórico bicampeonato de Champions League.

    El cuadro parisino espera rival que saldrá del ganador de la serie entre Liverpool y Galatasaray; el club turco ganó el duelo de ida por 1-0 con gol de Mario Lemina (7’).

    Video Resumen | PSG vs. Chelsea: Los Blues se van humillados del Parque de los Príncipes
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