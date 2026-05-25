Paris Saint-Germain Champions League: las finales que se han disputado en Budapest La capital de Bulgaria debuta como sede de una Final de la Champions League, solo ha tenido la oportunidad estos capítulos finales.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Champions League: las finales que se han disputado en Budapest

El Puskas Arena de Budapest albergará por primera ocasión la Final de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Arsenal, a celebrarse el sábado 30 de mayo.

Budapest ha albergado otros capítulos finales de futbol europeo, como la Final de la UEFA Europa League en el 2023 y la Supercopa de la UEFA en el 2020, pero el Puskas Arena tendrá el honor de albergar la Final de la Champions.

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En mayo del 2023, el Comité Ejecutivo de la UEFA abrió el proceso de la elección que iba a ser llevada a cabo con la elección de la Final del 2027.

La Federación Húngara de Futbol hizo una oferta formal con el Puskas Arena y el Comité Ejecutivo de la UEFA eligió la sede durante la reunión de Dublín, Irlanda; el 22 de mayo del 2024.

El espectáculo arrancará antes del silbatazo inicial

El grupo musical The Killers será el encargado de actuar en la ceremonia de apertura, el anuncio se dio por un tráiler encabezado por el vocalista del grupo, Brandon Flowers y el exfutbolista, David Beckham.

No te pierdas la Final de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Arsenal, el sábado 30 de mayo a las 10:00 AM hora del Centro de México, (12:00 PM ET y 9:00 AM PT, en los Estados Unidos).