    Así reaccionó Lamine Yamal al ver a Nicki Nicole entre los jugadores del Barcelona

    La cantante argentina visitó Montjuic para apoyar a su novio ante Olympiacos en la Champions League.

    Kevin R. Yu.
    Video ¡Lamine Yamal ve a Nicki Nicole entre sus compañeros y así reacciona!

    Lamine Yamal tuvo motivación extra para el partido entre Barcelona y Olympiacos en la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

    Y es que la joya blaugrana contó con la visita de su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, que fue captada por TUDN en las gradas del E stadio Olímpico de Montjuic.

    Nicki Nicole estaba entre los futbolistas del Barcelona que no fueron convocados para enfrentar a Olympiacos como Robert Lewandowski, Raphinha y Dani Olmo, quienes están lesionados de cara al Clásico del fin de semana ante Real Madrid.

    Tras tomarse la foto clásica antes del silbatazo inicial, Lamine Yamal volteó a las gradas buscar a su novia y enviarle un beso.

    El futbolista del Barcelona sale con Nicki Nicole desde su polémica fiesta de cumpleaños número 18.

    La cantante argentina va a ver al español jugar cada vez que puede, incluso lo ha acompañado a los entrenamientos del Barça.

    La relación ha causado polémica, pues parte de la prensa y afición consideran que Lamine Yamal no está concentrado al 100 por ciento en la cancha.

    Mientras que, recientemente, el técnico Hansi Flick le recomendó a su pupilo concentrarse en trabajar duro si quiere convertirse en el mejor jugador del mundo y ganar el Balón de Oro que este año perdió ante Ousmane Dembélé.

    Video Nicki Nicole consiente a Lamine Yamal, ¿tras un día romántico?

