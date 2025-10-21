Video ¡Lamine Yamal ve a Nicki Nicole entre sus compañeros y así reacciona!

Lamine Yamal tuvo motivación extra para el partido entre Barcelona y Olympiacos en la Jornada 3 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Y es que la joya blaugrana contó con la visita de su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, que fue captada por TUDN en las gradas del E stadio Olímpico de Montjuic.

Nicki Nicole estaba entre los futbolistas del Barcelona que no fueron convocados para enfrentar a Olympiacos como Robert Lewandowski, Raphinha y Dani Olmo, quienes están lesionados de cara al Clásico del fin de semana ante Real Madrid.

Tras tomarse la foto clásica antes del silbatazo inicial, Lamine Yamal volteó a las gradas buscar a su novia y enviarle un beso.

El futbolista del Barcelona sale con Nicki Nicole desde su polémica fiesta de cumpleaños número 18.

La cantante argentina va a ver al español jugar cada vez que puede, incluso lo ha acompañado a los entrenamientos del Barça.

La relación ha causado polémica, pues parte de la prensa y afición consideran que Lamine Yamal no está concentrado al 100 por ciento en la cancha.

Mientras que, recientemente, el técnico Hansi Flick le recomendó a su pupilo concentrarse en trabajar duro si quiere convertirse en el mejor jugador del mundo y ganar el Balón de Oro que este año perdió ante Ousmane Dembélé.