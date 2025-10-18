La relación entre el jugador del Barcelona Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole c ada día luce más sólida y cada vez se les ve en más actividades juntos, como una pareja de recién casados.

Tal es la fortaleza de su noviazgo, que ahora la intérprete muestra su apoyo al delantero del Barça en sus actividades y lo lleva a los entrenamientos en una manera muy peculiar de consentirlo.

Pero Nicole no solamente se encarga dellevar a Lamine a ponerse en forma para el próximo encuentro, también se da el tiempo de atender a los fanáticos del Barcelona, bromear con los niños y entrenarse cual si fuera un jugador más del cuadro azulgrana de LaLiga.

Pero la popular pareja no solamente se dedica a ese tipo de actividades, también tiene sus momentos románticos, tal y como se les captó en varios momentos declarándose su amor, tanto en el cielo, en el mar o en la tierra.

Aunque Lamine Yamal no pudo hacerse presente en el marcador, sí tuvo participación en el encuentro en el que el Barcelona derrotó 2-1 al Girona durante la Jornada 9 de LaLiga de España.