    Barcelona

    Nicki Nicole entrena junto a Lamine Yamal con Barcelona

    La cantante argentina lleva al entrenamiento a futbolista del Barcelona y se toma su tiempo para firmar autógrafos como jugador del Barça.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Nicki Nicole consiente a Lamine Yamal, ¿tras un día romántico?

    La relación entre el jugador del Barcelona Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole c ada día luce más sólida y cada vez se les ve en más actividades juntos, como una pareja de recién casados.

    Tal es la fortaleza de su noviazgo, que ahora la intérprete muestra su apoyo al delantero del Barça en sus actividades y lo lleva a los entrenamientos en una manera muy peculiar de consentirlo.

    PUBLICIDAD

    Pero Nicole no solamente se encarga dellevar a Lamine a ponerse en forma para el próximo encuentro, también se da el tiempo de atender a los fanáticos del Barcelona, bromear con los niños y entrenarse cual si fuera un jugador más del cuadro azulgrana de LaLiga.

    Pero la popular pareja no solamente se dedica a ese tipo de actividades, también tiene sus momentos románticos, tal y como se les captó en varios momentos declarándose su amor, tanto en el cielo, en el mar o en la tierra.

    Aunque Lamine Yamal no pudo hacerse presente en el marcador, sí tuvo participación en el encuentro en el que el Barcelona derrotó 2-1 al Girona durante la Jornada 9 de LaLiga de España.

    A falta de lo que haga el Real Madrid este domingo ante Getafe, actualmente el Barça se encuentra en el primer puesto del futbol ibérico con 22 puntos y siete victorias.

    Más sobre La Liga

    1 min
    Lamine Yamal y Nicki Nicole son captados en cita inolvidable en plena Fecha FIFA

    Lamine Yamal y Nicki Nicole son captados en cita inolvidable en plena Fecha FIFA

    1:36
    Mbappé llena de elogios a Lamine y manda un mensaje

    Mbappé llena de elogios a Lamine y manda un mensaje

    1 min
    ¿Vuelve a México? Este reconocido entrenador es destituido en España

    ¿Vuelve a México? Este reconocido entrenador es destituido en España

    1 min
    UEFA da luz verde a que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami

    UEFA da luz verde a que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami

    1:15
    Sevilla arrolla al Barça y le quita el invicto en LaLiga de España

    Sevilla arrolla al Barça y le quita el invicto en LaLiga de España

    Relacionados:
    Barcelona

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD