HORARIO Y DÓNDE VER REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH DE CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs. Bayern Múnich: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de UEFA Champions League
Se reencuentran en esta fase de la Copa de Europa después de casi 10 años y dos fases de Semifinales de por medio.
Real Madrid vs. Bayern Múnich se enfrentan en el juego de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, un duelo que comienza a convertirse en un clásico europeo y que incluye fases finales, la primera fue una Semifinal en la temporada 1975-76.
Dentro de la Copa de Europa, Real Madrid tiene registro de nueve partidos consecutivos sin perder en cualquier condición; su última derrota como local en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario en el que juega este martes, fue un 0-1 con gol de Élber para el club bávaro en mayo de 2001.
Estos son los partidos de Fases de Final en los que se han enfrentado Real Madrid y Bayern Múnich en la Copa de Europa o UEFA Champions League:
Semifinales, temporada 2023-2024
- Real Madrid 2-1 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 2-2 Real Madrid
Semifinales, temporada 2017-2018
- Real Madrid 2-2 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 1-2 Real Madrid
Cuartos de Final, temporada 2016-2017
- Real Madrid 4-2 Bayen Múnich
- Bayern Múnich 1-2 Real Madrid
Semifinales, temporada 2013-2014
- Bayern Múnich 0-4 Real Madrid
- Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
Semifinales, temporada 2011-2012
- Real Madrid 2-1 (1-3 penales) Bayern Múnich
- Bayern Múnich 2-1 Real Madid
Octavos de Final, temporada 2006-2007
- Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
- Real Madrid 3-2 Bayern Múnich
Octavos de Final, temporada 2003-2004
- Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 1-1 Real Madrid
Cuartos de Final, temporada 2001-2002
- Real Madrid 2-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
Semifinales, temporada 2000-2001
- Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
- Real Madrid 0-1 Bayern Múnich
Semifinales, temporada 1999-2000
- Bayern Múnich 2-1 Real Madrid
- Real Madrid 2-0 Bayern Múnich
Cuartos Final, temporada 1987-1988
- Real Madrid 2-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 3-2 Real Madrid
Semifinales, temporada 1986-1987
- Real Madrid 1-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 4-1 Real Madrid
Semifinales, temporada 1975-1976
- Bayern Múnich 2-0 Real Madrid
- Real Madrid 1-1 Bayern Múnich
HORARIO Y DÓNDE VER REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH DE CHAMPIONS LEAGUE
Bayern Múnich llega con cinco triunfos consecutivos en la UEFA Champions League 2025-2026, su derrota más reciente, y única de esta campaña, fue el 3-1 en casa del Arsenal en la Fase de Liga.
Real Madrid, por su parte, tiene cuatro triunfos seguidos desde la Fase de Playoffs cuando eliminó al SL Benfica y luego tras imponerse con doble triunfo a Manchester City en los Octavos de Final.
- Cuándo es el Real Madrid vs. Bayern Múnich de Champions League: el partido es el martes 7 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu.
- A qué hora es el Real Madrid vs. Bayern Múnich de Champions League: el juego inicia en Estados Unidos a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico. En México es a las 13:00 horas.
- Dónde ver el Real Madrid vs. Bayern Múnich de Champions League: sigue la transmisión en vivo por la señal de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.