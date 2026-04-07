HORARIO Y DÓNDE VER REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH DE CHAMPIONS LEAGUE

Champions League Real Madrid vs. Bayern Múnich: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de UEFA Champions League Se reencuentran en esta fase de la Copa de Europa después de casi 10 años y dos fases de Semifinales de por medio.

Video Horario y dónde ver los partidos de ida de Cuartos de Final de la UEFA Champions League

Real Madrid vs. Bayern Múnich se enfrentan en el juego de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, un duelo que comienza a convertirse en un clásico europeo y que incluye fases finales, la primera fue una Semifinal en la temporada 1975-76.

Dentro de la Copa de Europa, Real Madrid tiene registro de nueve partidos consecutivos sin perder en cualquier condición; su última derrota como local en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario en el que juega este martes, fue un 0-1 con gol de Élber para el club bávaro en mayo de 2001.

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Estos son los partidos de Fases de Final en los que se han enfrentado Real Madrid y Bayern Múnich en la Copa de Europa o UEFA Champions League:

Semifinales, temporada 2023-2024

Real Madrid 2-1 Bayern Múnich

Bayern Múnich 2-2 Real Madrid

Semifinales, temporada 2017-2018

Real Madrid 2-2 Bayern Múnich

Bayern Múnich 1-2 Real Madrid

Cuartos de Final, temporada 2016-2017

Real Madrid 4-2 Bayen Múnich

Bayern Múnich 1-2 Real Madrid

Semifinales, temporada 2013-2014

Bayern Múnich 0-4 Real Madrid

Real Madrid 1-0 Bayern Múnich

Semifinales, temporada 2011-2012

Real Madrid 2-1 (1-3 penales) Bayern Múnich

Bayern Múnich 2-1 Real Madid

Octavos de Final, temporada 2006-2007

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

Real Madrid 3-2 Bayern Múnich

Octavos de Final, temporada 2003-2004

Real Madrid 1-0 Bayern Múnich

Bayern Múnich 1-1 Real Madrid

Cuartos de Final, temporada 2001-2002

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Real Madrid 2-0 Bayern Múnich

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

Semifinales, temporada 2000-2001

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

Real Madrid 0-1 Bayern Múnich

Semifinales, temporada 1999-2000

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

Real Madrid 2-0 Bayern Múnich

Cuartos Final, temporada 1987-1988

Real Madrid 2-0 Bayern Múnich

Bayern Múnich 3-2 Real Madrid

Semifinales, temporada 1986-1987

Real Madrid 1-0 Bayern Múnich

Bayern Múnich 4-1 Real Madrid

Semifinales, temporada 1975-1976

Bayern Múnich 2-0 Real Madrid

Real Madrid 1-1 Bayern Múnich

HORARIO Y DÓNDE VER REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH DE CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Múnich llega con cinco triunfos consecutivos en la UEFA Champions League 2025-2026, su derrota más reciente, y única de esta campaña, fue el 3-1 en casa del Arsenal en la Fase de Liga.