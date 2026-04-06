Champions League Champions League: Posibles alineaciones y bajas en el Barcelona vs. Atlético La escuara catalana llega, al menos en el papel, más mermada en su plantel que los colchoneros.

Video Cada quién sus problemas: así llegan Barça y Atleti a su duelo de Champions

El Barcelona y el Atlético de Madrid vuelven a verse las caras en la UEFA Champions League dentro de los Cuartos de Final y todo después de jugar dentro de LaLiga en España, aunque en situaciones algo distintas.

La escuadra catalana llega a este duelo de Cuartos de Final con bajas importantes, aunque con el ánimo en las nubes después de ganar en el duelo de LaLiga en el Estadio Metropolitano el sábado pasado.

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Eso sí, algunos jugadores ausentes pueden marcar la diferencia para el conjunto catalán.

BAJAS DE BARCELONA Y EL ATLÉTICO DE MADRID EN LA CHAMPIONS LEAGUE



Para los Cuartos de Final, definitivamente el Barcelona de Hansi Flick parte en desventaja, sobre todo por la ausencia de un jugador clave y relevante como Raphinha, el brasileño que ha sido el alma para su escuadra en la presente campaña.

Posteriormente, Frenkie de Jong no alcanzará a recuperarse a plenitud, al menos para pensar en la titularidad con la escuadra catalana.

La plantilla del Atlético de Madrid goza de una mejor salud para este encuentro y, sobre todo, con Koke solamente con algunas dudas de su estado físico. Eso sí, los 'Colchoneros' no podrán contar por sanción con Marcos Llorente y Johnny Cardoso.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARCELONA Y ATLÉTICO DE MADRID PARA LA IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE



En el caso del Barcelona, Flick dependerá mucho del estado de sus laterales o si Joao Cancelo, ya recuperado de la Fecha FIFA, pueda entrar al quite, al igual que las dudas en la delantera, por si Ferrán Torres está en planitud.

El Barcelona saldría con Joan García, Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Bernal, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Ferrán Torres.