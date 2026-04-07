Champions League Sporting Lisboa vs. Arsenal: horario y dónde ver la ida de Cuartos de Final de UEFA Champions League Es la segunda ocasión que se miden dentro de la Copa de Europa, pero la primera que lo hacen dentro de una Fase Final.

Video Horario y dónde ver los partidos de ida de Cuartos de Final de la UEFA Champions League

Sporting Lisboa vs. Arsenal se enfrentan en la ida de los Cuartos de Final en la UEFA Champions League, es la primera ocasión que estos equipos se miden dentro de una Fase Final de la máxima competición de Europa a nivel de clubes.

Fue apenas en la temporada pasada que se enfrentaron en la Copa de Europa, pero fue en la Fase de Liga, los Gunners no tuvieron contratiempos y se impusieron por goleada de 1-5 en territorio lusitano.

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Donde sí se enfrentaron dentro de una Fase Final fue en la UEFA Europa League, en la que se midieron en Octavos de Final y donde el conjunto lisboeta logró clasificar a la siguiente ronda tras empate global de 3-3 pero imponerse en penales 3-5.

HORARIO Y DÓNDE VER EL SPORTING VS. ARSENAL DE CUARTOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal, por su parte, acabó la Fase de Liga con paso perfecto, el cual perdió luego de empatar en Octavos 1-1 en casa del Bayer Leverkusen para luego imponerse en Inglaterra por 2-0 y mantenerse en la contienda.