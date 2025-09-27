Japón y Ucrania inician el Mundial Sub-20 con buenos triunfos

Video ¡Llegó el primer gol del Mundial Sub-20! Synchuk lo hizo

Japón inició con pie derecho su camino en el Mundial Sub-20 de Chile tras vencer por 2-0 a su similar de Egipto en la Jornada 1 del Grupo A.

Los nipones se fueron arriba en el marcador con un tanto de pena máxima anotado por Rion Ichihara a los 29 minutos.

Aunque los egipcios buscaron el empate se fueron perdiendo al descanso, pero con la esperanza de darle vuelta al resultado en el complemento.

Sin embargo, al minuto 49, caería el segundo tanto de los japoneses. Hisatsugu Ishii aumento la cuenta para su equipo con una buena definición.

Los africanos no lograron recomponerse y así entonces los asiáticos asumen el liderato parcial del Grupo A. A segunda hora cierram la jornada el local Chile ante Nueva Zelanda.

Ucrania también sumó una victoria

En el Grupo B, la selección de Ucrania venció por 2-1 a Corea del Sur gracias a dos tempraneros tantos de los europeos.

A los 13 minutos Oleksandr Pishchur anotó el primer tanto del partido y del Mundial Sub-20 y puso el 1-0.

Apenas tres minutos después, cuando los coreanos aún se estaban reponiendo del primer tanto, Hennadii Synchuk tomó dormida a la defensa y puso el segundo.

Sobre el final del choque, Myun-Jun Kim anotó el descuento pero no fue suficiente y los surcoreanos se llevaron la derrota.

A segunda hora, Paraguay y Panamá cierran la primera fecha.