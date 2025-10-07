    Mundial Sub-20

    España da su mejor partido para ir a Cuartos del Mundial Sub-20

    Los ibéricos se crecen ante una de las grandes selecciones europeas para ubicarse dentro de los mejores ocho en Chile 2025.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Consolidar jugadores, el gran reto del Tri en el Mundial Sub-20


    Contrario a lo que sucedió en la Fase de Grupos con uno de los grandes favoritos, al menos en Europa, España supo pegar temprano, a tiempo para sofocar las aspiraciones de la juvenil 'Zbirna'.

    Pablo García abrió el marcador a los 24' para que España empezara a creer que podría alcanzar los Cuartos de Final ante un equipo muy dinámico y, sobre todo, empezar a imponer sus condiciones.

    PUBLICIDAD

    Kristian Shevchenko, hijo del legendario Andriy, entró en el complemento a dar mayor dinamismo y conexión con un medio campo que necesitaba explotar y que estaba convertido en la mejor arma ucraniana en el certamen.

    A pesar de eso, las ocasiones generadas eran insuficientes y los ibéricos poco a poco crecieron para asentarse mejor en el campo, todo para un cierre de encuentro espectacular, dramático, como se esperaba, pero que acabó por dar a España el pase para dentro de los mejores ocho.

    Más sobre Mundial Sub-20

    8 Historias
    Chile vs. México EN VIVO por los Octavos de Final del Mundial Sub-20: ¡Así llegó el Tri a Octavos!
    1 min
    Chile vs. México: horario y dónde ver el juego de Octavos del Final del Mundial Sub-20

    Chile vs. México: horario y dónde ver el juego de Octavos del Final del Mundial Sub-20

    1 min
    Partidos hoy martes 7 de octubre: México enfrenta a Chile en Mundial Sub-20

    Partidos hoy martes 7 de octubre: México enfrenta a Chile en Mundial Sub-20

    1 min
    Nigeria y Colombia reparten puntos en encuentro del Grupo F del Mundial Sub-20 Chile 2025

    Nigeria y Colombia reparten puntos en encuentro del Grupo F del Mundial Sub-20 Chile 2025

    13:17
    Resumen | Nigeria le roba el triunfo a Colombia desde los 11 pasos

    Resumen | Nigeria le roba el triunfo a Colombia desde los 11 pasos

    Relacionados:
    Mundial Sub-20España

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD