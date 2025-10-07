España da su mejor partido para ir a Cuartos del Mundial Sub-20

Video Consolidar jugadores, el gran reto del Tri en el Mundial Sub-20



Contrario a lo que sucedió en la Fase de Grupos con uno de los grandes favoritos, al menos en Europa, España supo pegar temprano, a tiempo para sofocar las aspiraciones de la juvenil 'Zbirna'.

Pablo García abrió el marcador a los 24' para que España empezara a creer que podría alcanzar los Cuartos de Final ante un equipo muy dinámico y, sobre todo, empezar a imponer sus condiciones.

Kristian Shevchenko, hijo del legendario Andriy, entró en el complemento a dar mayor dinamismo y conexión con un medio campo que necesitaba explotar y que estaba convertido en la mejor arma ucraniana en el certamen.