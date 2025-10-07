Video Vaca responde a burlas de chilenos: "estuvieron de hocicones"

La Selección Mexicana consiguió el pase a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 en Chile 2025 tras vencer de manera contundente a los anfitriones en Valparaíso luego de que en los días previos la prensa chilena cargo de burlas al equipo dirigido por Eduardo Arce.

Fue durante el Chile vs. México de los Octavos de Final que Hugo Camberos definió el 0-3 parcial, el primero de dos goles con los que el Tricolor se impuso al final por 1-4 al combinado chileno cuando Andrés Vaca, comentarista de TUDN, atizó a las burlas desmedidas en Sudamérica.

PUBLICIDAD

“Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo”, dijo Andrés Vaca durante la transmisión del partido tras cantar el gol del jugador de Chivas.

La Selección Mexicana volvió a un Mundial Sub-20 tras su última participación en 2019 y busca resarcir ese mal paso por aquella edición, pues luego en Indonesia 2021 no se jugó debido a la pandemia por COVID-19 y en 2023 no logró clasificar.

La última gran actuación de México en u Mundial Sub-20 se dio en Colombia 2011 cuando acabó con el Tercer Lugar, aunque su mejor participación se dio la primera edición en Túnez 1977 cuando jugó la Final ante la Unión Soviética, frente a la cual perdió en penales.