Thiago Messi demostró que lleva al Barcelona en la sangre tras sorprender con la fiesta temática de su cumpleaños número 13 acompañado de su papá Lionel Messi y su mamá Antonela Roccuzzo.

La familia Messi presumió en redes sociales una serie de fotografías de la celebración del mayor de sus tres hijos y llamó la atención la temática blaugrana que el ahora adolescente escogió para su evento anual.

PUBLICIDAD

Presumiendo la tercera jersey del Barcelona de la temporada pasada, Thiago Messi disfrutó su fiesta rodeado de un ambiente muy blaugrana: desde el escenario que recreó una parte de las gradas del Camp Nou con el dorsal número 13 por la cantidad de años cumplidos, hasta la alberca de pelotas con los colores del club catalán.

La fiesta también contó con inflables con el escudo del Barcelona, canchas de futbol y un pastel con la forma del histórico estadio donde su padre se consagró en innumerables ocasiones.

Thiago Messi es el hijo mayor de Lio y Antonela, y quien parece haber hererado el talento de su padre con el balón, pues en más de una ocasión ha demostrado su capacidad con los diferentes equipos de fuerzas básicas en los que ha jugado.