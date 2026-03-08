Lionel Messi Niños iraníes queman playeras de Messi tras visita a Trump en la Casa Blanca La reunión con Trump generó todo tipo de críticas contra el futbolista argentino.

Niños en Irán queman jerseys de Messi Imagen Getty Images / X

Desde su visita a la Casa Blanca con el Inter Miami, Lionel Messi ha sido objeto de críticas por parte de muchos de sus seguidores en todo el mundo incluyendo un grupo de niños en Irán.

PUBLICIDAD

Luego de la polémica reunión con Donald Trump a propósito del campeonato de la MLS obtenido por las Garzas el año pasado, las redes sociales explotaron por una serie de videos donde aparecen niños iraníes quemando playeras del Barcelona y la Selección de Argentina con el dorsal de Lionel Messi.

El encuentro entre el ídolo argentino del futbol y Trump fue visto como una afrenta por parte del pueblo iraní en el contexto geopolítico que se vive en Medio Oriente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la nación árabe.

Ante las críticas, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, y compatriota de Messi, intentó calmar la situación al argumentar que el equipo no quiso faltar a la tradición de visitar la Casa Blanca tras el título obtenido, como sucede con todos los equipos campeones de las diferentes ligas en Estados Unidos.

"Vinimos y cumplimos con algo protocolar que es prácticamente una tradición de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón, es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo. De hecho justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington.