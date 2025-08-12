    Neymar

    Sorprenden a Neymar con insólito regalo: ¡Unos calzones con la cara de Messi!

    El obsequio incluía un mensaje con doble sentido en referencia a los genitales del futbolista del Santos.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Regalan a Neymar calzones con imagen de Messi y ¡ojo a su reacción!

    Un aficionado sorprendió a Neymar regalándole unos calzones con la imagen de Lionel Messi con el uniforme de la selección argentina y la reacción del futbolista brasileño del Santos FC es imperdible.

    El influencer brasileño Gustavo Tubarao compartió en sus redes sociales el video en que le enseñó el obsequio a Neymar que, además, incluía un mensaje con doble sentido: “los tres más grandes”, refiriéndose a Messi, Ney y sus genitales.

    “Vine a tomarme una foto con Neymar, soy un gran fan y decidí traerle un regalito, no muy caro, de mi uso personal. Espero desde el fondo de mi corazón que le guste y lo use", menciona el influencer en su video.

    Neymar se rio al ver la cara de Messi en los calzones y después soltó una carcajada cuando vio el mensaje, incluso bromeó al aficionado con corregir la imagen porque “luego serán los dos más grandes”, refiriéndose a Messi y su aparato reproductor.

    Neymar de a poco recupera su nivel en el Santos FC y esta temporada registra seis goles y tres asistencias en 18 partidos disputados.

    Inclusive, el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti lo ha ido a ver al estadio para una posible vuelta a la selección brasileña.

    Al ser cuestionado al respecto, Neymar declaró que él no tenía que probarle “nada a nadie”.

    Video Neymar ignora a Ancelotti al hablar de su futuro en Brasil

