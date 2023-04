Ochoa, admirado por los rivales: "Los jugadores del Inter me felicitaron"

"Salerno me está dando mucho, estoy muy feliz de jugar en el fútbol italiano. Recuerdo cuando veía en la televisión a Toldo, Frey, Julio Cesar, Dida, Pagliuca. Era el mejor de Europa, jugar aquí es un valor añadido. Me gustaría llegar a jugar el próximo Mundial también, no será fácil, pero lo intentaremos", comentó.