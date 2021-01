Antonio Cassano fue contundente con su crítica hacia Dybala

Antonio Cassano se fue duro y a la cabeza de Paulo Dybala , joven delantero de la Juventus a quien criticó pues considera que no sabe lidiar con la presión , al tiempo que dijo no entender por qué le pide al club un aumento salarial para firmar una renovación .

Cassano fue más allá, pues también aseveró que el futbolista argentino no es un elemento determinante en el terreno de juego, reconoció que ha marcado buenos goles, pero no cree que sea un futbolista que marque la diferencia por lo que no está de acuerdo con que porte el número diez en la camiseta ya que piensa que le falta nivel para ser merecedor.

"Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne. Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior", señaló el también exjugador de la Roma.