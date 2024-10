El Tribuna de lo penal de Cosenza (al sur de Italia) determinó que el futbolista italiano Denis Bergamini no se suicidó en 1989, tal y como sostuvo siempre su exnovia, Isabella Internò , condenada como culpable de homicidio a 16 años de cárcel.

Antes de escuchar la sentencia, Internò, ahora de 53 años, mantuvo su versión de los hechos y se declaró inocente: "Solo quiero decir que soy inocente y no he hecho nada. Lo juro ante Dios, el único testigo que no puedo tener".