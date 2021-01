Pioli confirma que Zlatan no jugará por lesión el Milan-Juventus

“Regañé a Ibra por el video publicado en las redes sociales, después de eso me bombardearon con llamadas telefónicas para averiguar si Zlatan podía jugar: no, no estará allí”, señaló el entrenador que tiene al conjunto rossoneri en el primer lugar de la Serie A invicto y con 37 puntos.

"No cambiemos nuestro objetivo, ver un partido a la vez. Mañana está la Juve e intentaremos ganar. Sigue siendo Milán-Juve para la historia y el blasón, por lo siguiente que tenemos: es importante, pero estamos en un maratón, no pensamos en hacer un tiro simple. No es decisivo, no es el partido de nuestra vida, pero eso no significa que no vamos a dar lo mejor de nosotros, especialmente contra un oponente tan bueno", sentenció.