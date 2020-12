El lateral del Tottenham Sergio Reguilón no le cerró las puertas a un regreso al Real Madrid, equipo del que fue vendido el pasado verano por 30 millones de euros, pero que tiene una opción para recomprarlo por 40.

“No sé. Siempre que me preguntan por el Madrid digo que me ha dado todo, siempre ha sido mi casa. ¿Volver algún día? No depende de mí… Estoy centrado en lo mío, pero sería bonito”, dijo el defensor español en entrevista para AS.

Reguilón comentó que cuando salió del Real Madrid Zinedine Zidane no habló con él, aunque no le sorprendió para nada. Además, contó los motivos por los que se decidió fichar con el Tottenham, a pesar de tener ofertas de otros equipos que están disputando la Champions League.

“Son muchas circunstancias. No podría decir una en concreto porque es un cúmulo de cosas. La perspectiva de jugar para mí era muy importante, porque con mi edad tengo que crecer y sumar minutos. Siempre he dicho que quería jugar alguna vez en mi vida en la Premier y también había dicho que quería que me entrenara Mourinho en mi carrera. Se juntaron muchos factores para que esto fuera posible”, detalló para después confesar que fue una petición de Mourinho.

“Me llamó varias veces antes de tomar la decisión. Fue un motivo a tener en cuenta su insistencia, porque si tanto me quería por algo sería”.

Reguilón elogió a José Mourinho y aseguró que, a pesar de ser un técnico muy estricto, es muy cercano al jugador. También recordó la lujosa cena de navidad que el entrenador portugués le obsequió en Navidad.

“Siempre digo lo mismo, me gustaría que lo conocieran de la manera que le conozco yo. Podría contar mil anécdotas maravillosas…

“Por ejemplo el día de Navidad, que sabe que estoy solo. Llegamos a entrenar el día 25 a las 3 y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado ya. Me dijo ‘sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien’. Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del futbol es muy importante”.



Sergio Reguilón habló de la cercanía que tiene con Gareth Bale y confía en que el galés recuperará su mejor nivel para ayudar a los Spurs en busca de ganar la Premier League.

“Con Bale hablo un montón. Ya lo hacía en Madrid y aquí también. Le tengo sentado a mi lado. Nos contamos todo. Me ayudó mucho al llegar aquí en las zonas para vivir, los restaurantes, la gente que te puede ayudar.

“Viene arrastrando alguna molestia y poco a poco se va adaptando otra vez al ritmo de la Premier. Venía de un año difícil, pero todos sabemos la calidad que tiene y que va a ser un tío súper importante para nosotros”, señaló.