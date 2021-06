Mourinho: Yo quería que De Bruyne se quedara en el Chelsea

"Me impresionó tanto que tomé la decisión, 'No quiero que este chico se vaya cedido, quiero que se quede', y en nuestro primer partido de la temporada de la Premier League fue titular contra el Hull City, en el segundo partido vamos a Old Trafford (no jugó). Después de esto, se acercó a mí y me dijo: 'Quiero jugar todos los partidos, quiero jugar cada minuto' y el chico que se suponía que debía ir cedido ni siquiera estaba feliz de quedarse y crecer allí”, dijo en talkSPORT.