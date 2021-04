El estratega lusitano fue contratado en 2019 por el conjunto de Londres con todas las ilusiones de regresar a la Champions League , cosa que no consiguió y luego esta campaña fracasó en la Europa League al quedar fuera en los Octavos de Final.

Su rendimiento en la Premier League tampoco fue el mejor al dejar al Tottenham en el séptimo sitio con 50 unidades, a cinco del West Ham United que es quinto y que tiene la última plaza disponible en Inglaterra para clasificar a la máxima competencia de clubes de UEFA, situación que puede no ser importante por la creación de la Superliga Europea y su posible no participación en la Champions.

FINIQUITO MILLONARIO DE MOU

La cuestión es que Mourinho, que firmó un contrato hasta el verano de 2023, dejará el embolsarse los 13 millones por temporada que tenía garantizados, pero debido a las cláusulas que había firmado de rendimiento y al no lograr clasificarse para la Champions , no pasará de los 30 millones de dólares.

Este mismo lunes reaccionó a través de su cuenta de Instagram de que los medios no lo dejaban en paz, luego de que muchos estaban fuera de su domicilio para alguna reacción por su cese del Tottenham.

"No me dejan solo. Hasta mi amigo Gary me está molestando. Así es mi vida", señaló después de que grabara a todos los presentes.