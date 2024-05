Raúl Jiménez no juega y el Fulham es goleado por el Manchester City

El aura de Noel Gallagher empujó al Manchester City hacia una victoria supersónica en su visita al Fulham por 0-4, que no pudo evitar una exhibición del equipo de Pep Guardiola , líder dos puntos por encima del Arsena l y en la orilla un título muy disputado que parece decantarse de su lado.

El Fulham, donde el mexicano Raúl Jiménez, que no fue llamado para la Copa América con el Tri, estuvo en el banquillo, no fue rival para el Manchester City. Jamás amenazó la supervivencia del equipo de Pep Guardiola en su pulso por el título con el Arsenal.

El Fulham sólo dio la cara durante el primer tramo del duelo. Acaparó la posesión, manoseó la pelota sin que prácticamente la tocara el City y dio la impresión de poder dar la sorpresa o por lo menos rozarla. Sin embargo, en ese tiempo, no generó nada más que control. Y el City, en cuanto tomó el testigo del Fulham, acabó con cualquier duda.

Noel Gallagher celebró con efusividad. El fan más reconocido del City gozó de la victoria mezclado con el público de su equipo. Eso sí, rebelde como siempre, dejó la imagen de la jornada: fue el único de toda la grada que no se dio la vuelta para saltar de espaldas al césped. Celebró la victoria de otra forma.Se quedó mirando al verde, tranquilo, satisfecho con la actuación de su equipo.

Lo cierto es que el City agarró el liderato y pasó la patata caliente al Arsenal, que no puede fallar este sábado en Old Trafford si no quiere dejar la posibilidad a su rival de ser campeón este martes ante Tottenham.