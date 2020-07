Mourinho explota contra el VAR: "El árbitro ahora es solo un asistente"

En la jugada previa Lucas Moura fue empujado dentro del área en una acción que incluso pudo haber sido señalada como penalti a favor de los Spurs , sin embargo, el árbitro, en una determinación que no quedó clara, señaló que el brasileño tocó la pelota con la mano mientras iba cayendo o después de un intento de despeje de un defensor rival a menos de un metro del cuerpo del jugador que estaba en el pasto de espaldas.

"Normalmente soy un tipo emocional en el banquillo, en este momento no me molesto con el hombre que trae el silbato porque él ya no es más el árbitro. El hombre en la cancha es el asistente y los hombres o mujeres con las bandera que solían ser los árbitros asistentes ahora son los asistentes del árbitro asistente", apuntó Mou.