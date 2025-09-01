Video ¡Histórico! Liverpool rompe el mercado con el fichaje más caro de la Premier League

Liverpool rompió el mercado de transferencias e hizo el fichaje más caro en la historia de la Premier League al contratar al delantero sueco Alexander Isak.

En el último día de transferencias de la Premier League, los Reds hicieron oficial el traspaso de Isak que llega procedente del Newcastle United por unos 144 millones de euros.

PUBLICIDAD

El Liverpool rompió el récord que en junio había impuesto con el fichaje del alemán Florian Wirtz por 125 millones de euros, más 15 millones en variables.

El equipo de Anfield detalló a través de un comunicado que Alexander Isak, que el próximo 21 de septiembre cumplirá 26 años, firmó “un contrato a largo plazo”. Según Fabrizio Romano el acuerdo fue por seis años, hasta junio del 2031.

El nuevo centro delantero del Liverpool

Alexander Isak será el nuevo ‘9’ del Liverpool tras la salida del uruguayo Darwin Núñez al Al-Hilal de Arabia Saudita.

“Me siento increíble. Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Pero estoy súper feliz de formar parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa. Es algo de lo que estoy orgulloso y tengo muchas ganas de que llegue.

“Estoy feliz de haber terminado y de poder volver al trabajo. Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros y a la afición, y de volver a la cancha”, señaló el delantero sueco.

Isak aterriza en Anfield tras anotar 62 goles y dar 11 asistencias en 109 partidos con el Newcastle en tres temporadas.

El sueco también ha jugado en Real Sociedad y Borussia Dortmund, así como el Willem II de Países Bajos y el AIK de su país donde se formó.

El Liverpool de Arne Slot ha gastado cerca de 500 millones de euros en fichajes tan solo este verano con las llegadas de Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni y Ármin Pécsi.

Por otra parte, los Reds han ingresado cerca de 280 millones de euros con las ventas de Luis Díaz, Darwin Núñez, Jarell Quansah, Ben Doak, Caoimhín Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Tyler Morton y Nat Phillips.