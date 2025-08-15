Video ¡Se enchina la piel! El minuto de silencio en Anfield en memoria de Diogo Jota

Se sabía, pero no por ello dejó de poner la piel chinita de emoción a propios y extraños. El minuto de silencio que guardó Anfield en memoria de Diogo Jota y su hermano André Silva fue impactante.

Porque no solo se pudo escuchar, en medio del mutismo, a un hombre toser y algún niño llorar en los 60 segundos que duró el sentido homenaje.

Si no porque en la tribuna Sir Kenny Dalglish y en el kop, las gradas de un solo nivel situada detrás de una de las porterías, la afición levantó tifos (mosaicos) especiales enormes en los que se leyó DJ 20 y AS 30.

Todo justo en el inicio de la campaña en la Premier League en el campo de los 'Reds' ante el Bournemouth, mientras Salah, Allison, Konaté y el resto de titulares del Liverpool se abrazaron en el centro del campo.

Y las pantallas del estadio mostraron mensajes e imágenes para Diogo Jota, que era parte del Liverpool, y su hermano André Silva, tragicamente fallecidos en un accidente automovilístico el pasado 3 de julio en España.

Pero este no será el único homenaje que recibirán ambos hermanos a lo largo del fin de semana en la liga inglesa.

La Premier League inicia la campaña 2025-26 y guardará un minuto de silencio, también, en el resto de encuentros de la Jornada 1.

Además, todos los futbolistas llevarán durante los juegos brazaletes negros en señal de luto y en las pantallas de los distintos estadios se mostrarán mensajes e imágenes de Diogo Jota.

Chelsea donará parte de las primas del Mundial de Clubes a la familia de Digo Jota

Por otro lado, según publica el diario deportivo digital "The Athletic", los jugadores del club inglés Chelsea, siguiedo con los homenajes a Jota y Silva, donarán parte de las primas que recibieron por ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a la familia de ambos futbolistas.

Las estimaciones de lo que se embolsó el conjunto de la Premier League por coronarse en el torneo que se celebró en Estados Unidos recientemente, según el diario Marca, es de alrededor de 116 millones de dólares.

De esta cantidad, se repartieron unos 16 millones entre los jugadores de la plantilla que venció al PSG en la Final del torneo.

Esto serían unos 500 mil dólares por jugador y se decidió entregar una cantidad similar a la familia de ambos futbolistas portugueses.