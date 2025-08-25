Video ¿Al Liverpool? Estrella de la WWE calienta la Premier con el guiño de un fichaje

Durante la gira de la WWE por Inglaterra, JD McDonagh, desató la locura al presentarse en el ring con una playera del Liverpool con el nombre de un futbolista que está boca de todos.

Y es que el luchador aprovechó el tenso momento entre los Reds y el Newcastle para presumir su jersey con el nombre de Alexander Isak, jugador que se niega a jugar con las Urracas mientras busca fichar con el Liverpool.

Al momento de mostrar su playera la afición comenzó con los abucheos en contra de JD McDonagh ya que la función de la WWE se desarrollaba en la ciudad de Newcastle, pero parecía que el luchador disfrutaba de los chiflidos y siguió con su pelea.

Y por si fuera poco este lunes el Newcastle perdió en casa por 3-2 ante el Liverpool en la segunda fecha de la Premier League donde la afición aprovechó para criticar a Alexander Isak.