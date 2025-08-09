    Al-Hilal

    Darwin Núñez deja el Liverpool y se va a la Liga de Arabia Saudita

    El club inglés y el Al Hilal han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo por 53 millones de euros.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Luis Díaz luce su nueva playera para la temporada 2025-2026

    El Liverpool y el Al Hilal han cerrado un acuerdo para el traspaso del delantero uruguayo Darwin Núñez por 53 millones de euros.

    Núñez llegó procedente del Benfica por 64 millones de libras —con variables que podían elevar la cifra a 85, pero que no se cumplieron— y se marcha tras tres campañas en las que no logró consolidarse como el ‘nueve’ titular de Anfield.

    En su paso por los ‘Reds’ disputó 143 partidos y marcó 40 goles, sin superar los once tantos en ninguna temporada de Premier League.

    Su salida, previsible desde el pasado invierno, permite al club ajustar cuentas en un verano de grandes inversiones: 300 millones en fichajes como Florian Wirtz (125), Hugo Etikité (95), Milos Kerkez (47) y Jeremie Frimpong (40).

    En cuanto a ventas, el Liverpool ha ingresado 200 millones gracias a operaciones como las de Luis Díaz (70), Jarrel Quansah (35), Caoimhin Kelleher (15), Trent Alexander-Arnold (10) y Tyler Morton (10), además de Darwin.

    Con las finanzas saneadas tras gastar apenas 17 millones en los dos últimos mercados, el club apunta ahora al sueco Alexander Isak. Ya ofrecieron más de 120 millones al Newcastle, que, de momento, no cede. Curiosamente, el fondo saudí PIF es propietario de ambos clubes, Newcastle y Al Hilal.


