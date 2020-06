Keane, sobre De Gea: “Llegaría al descanso y le daría de puñetazos”

El juego se saldó con un empate en campo del Tottenham que empezó ganado al minuto 27, gracias un tanto de Steven Bergwijn , quien aprovechó su velocidad para superar a Maguire y sacar un duro disparo que De Gea, a pesar de tocarlo, no pudo evitar que entrara en su portería.

"He visto mucho fútbol y estoy aún en shock por el gol. Lo veo y exploto, no puedo creer a Shaw. Cabecear y correr hacia adelante. Me quedo pasmado con Maguire, un internacional inglés que haga eso...", comenzó su comentario.