¿Mensaje oculto? Raúl Jiménez explica por qué festejó así su gol con Fulham El delantero mexicano fue directo cuando le preguntaron el significado de su lance.

Raúl Jiménez marca su quinto gol de la temporada en la Premier League

Raúl Jiménez volvió a ser factor en el triunfo del Fulham sobre el Chelsea luego de anotar su quinto gol en la temporada, pero lo que llamó la atención fue su peculiar festejo que provocó el asombró de los aficionados y ante esto el delantero reveló en que se inspiró.

En entrevista postpartido, el delantero de la Selección Mexicana señaló que tenía pensado en otro festejo, pero de un momento a otro recordó el famoso videojuego de futbol para tomar su decisión final.

“El festejo fue algo que me salió al momento porque yo iba pensando en la emoción de hacer el gol iba pensando en tirarme de rodillas, pero ya no podemos porque nos amonestan, y solamente me avente porque me acorde de ese festejo en el FIFA y dije “así como va””, contó Jiménez.

Asimismo, este peculiar festejo hizo que los aficionados del América también lo compararon con la celebración que hizo en clásico ante Chivas en el 2014 donde las Águilas golearon 4-0 al acérrimo rival.