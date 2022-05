Guardiola se ‘muerde de la lengua’ cuando le preguntan por fichaje de Haaland

"Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello (por un tema legal). No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya habrá “tiempo para eso, explicó el español en rueda de prensa.