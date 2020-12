Actualmente el Tottenham marcha como el líder de la Premier League con 21 unidades y no ha conocido la derrota en los últimos cinco partidos.

Sin embargo, Mou no cree que este pasado le vaya a servir para el duelo ante los 'Gunners' de este domingo.

"No significa nada para este partido. Es historia y nada más. No me importa la verdad", dijo el portugués en su rueda de prensa previa al partido de la Liga Europa.