Haaland es denunciado por agredir a la mascota del Manchester City

Según el diario británico The Sun , el incidente tuvo lugar después de un partido contra el Southampton en octubre del año pasado, cuando al tomarse una foto la mujer, que iba vestida con el traje de la mascota del club, Haaland supuestamente le golpeó dos veces por detrás en la cabeza .

La mujer, que no reveló su nombre por motivos de seguridad, aseguró que los golpes le produjeron vómitos y dolor de cuello y de cabeza y que, por recomendación del doctor del primer equipo, acudió al hospital, donde confirmaron sus síntomas, aunque no encontraron ningún daño al hacer los análisis.

"El Manchester City niega las acusaciones sobre este tema. El club lo investigó al completo y no encontró ninguna prueba, incluyendo videos, que apoyaran esta teoría y que sufriera ninguna lesión. También estamos al tanto de que se produjo una denuncia a la policía de Manchester y que esta no prosperó", dijo el City en un comunicado remitido a The Sun.