"Estoy muy feliz y muy orgulloso, pero al mismo tiempo no me sorprende. ¡Me hubiera sorprendido no haber sido elegido! He tenido la suerte de jugar en este equipo, con jugadores maravillosos, un entrenador maravilloso y unos aficionados maravillosos", dijo Cantona en una entrevista exclusiva luego de ser confirmada como integrante.