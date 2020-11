El Manchester City ya habría descartado fichar a Lionel Messi

El Manchester City no tiene intención de fichar a Lionel Messi el próximo verano según informa este lunes Sky Sports.

Messi quedará libre el próximo 30 de junio y todo apuntaba que, tras no poderse ir al equipo de Pep Guardiola este verano, la próxima campaña firmaría por los Citizens.

Sin embargo, la periodista Semra Hunter dijo lo siguiente sobre la posible llegada de Messi al City: "Las puertas del Manchester City están cerradas para Messi. No habrá oferta. Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta por Lionel Messi".