Agüero contó que "se mataba" por ganar 25 centavos para un alfajor

“Yo de chiquito me mataba jugando a la pelota para conseguir 25 centavos y comprarme el alfajor Capitán del Espacio. Era medio caripela, ja. Pero igual, a mí me encantaba. Hay que reconocer que en Argentina hacen buenos alfajores”.

“En el barrio jugábamos por plata y tenía que ganar sí o sí. Me acuerdo que si ganabas te llevabas el doble de lo que apostabas. Lo que más gané fue $1,50 y con mis amigos compramos un refresco con unos sanguchitos. Éramos nosotros. Igualmente, esa no era la típica. Allá en el Sur, de donde soy yo, nos gustaba mucho comer alfajores después del partido”.

No solo era jugar por dinero, era tanto el gusto por los alfajores que Agüero ponía en práctica su paciencia para conseguir uno.

“¿Si no saben la que hacía? Juntaba lo que me daba mi viejo para ir al colegio, eran 10 centavos, durante toda la semana y me daba el gustito del alfajor, ja”, finalizó.