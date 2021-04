Fabián Coito, técnico de la selección mayor de Honduras, alzó la voz para pedir mejores condiciones para que los jóvenes futbolistas de la Bicolor tengan óptimas instalaciones para preparse para las competencias internacionales.

Feliz por el pase de Honduras Sub-23 a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, el seleccionador mandó el mensaje después de lo hecho en el Preolímpico de la Concacaf y aprovechó para lanzar una fuerte crítica para despertar a todos los directivos que están en la Federación Nacional de Futbol de Honduras (Fenafuth).

“No me sorprende realmente, es el premio a un trabajo silencioso que veníamos haciendo, aún así, no hay que enloquecerse del triunfo. Este logro es de los futbolistas, del montón de jugadores que no fueron, pero ayudaron, que sirva de estímulo para darnos cuenta que nuestro calendario y nuestras condiciones para formar futbolistas están lejísimo del futbol internacional, pero lejísimo.

"No hay campos de futbol no hay competencias para juveniles, aún así, los futbolistas de Honduras van y compiten, pero no es justo hacerlos competir en estas condiciones. Eso sería buen premio para el futbol”.

Coito pidió que la clasificación a Tokyo 2020 sirva para que se trabaje más para los jóvenes futbolistas hondureños que muchas veces no tienen ni las canchas adecuadas para entrenar o las instalaciones debidas.

"Si nos quedamos con el resultado nos engañamos. Tenemos que mejorar las condiciones que le brindamos a futbolistas jóvenes, calendario, campos, vestuario, lo vengo diciendo, si no hay cambios es porque no les interesa. Lo piden los futbolistas a gritos. Si no se hace porque realmente no hay interés.

"Que vengan los futbolistas y digan si en Guadalajara jugaron en una cancha igual a la que compiten acá o entrenan acá. Eso es lo importante y debemos ser justos con los jóvenes que sueñana con un día llegar a las grandes ligas".