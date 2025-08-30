Colegio Orlegi celebra graduación de 47 estudiantes en Santos y Atlas

Colegio Orlegi, el innovador proyecto educativo impulsado por Orlegi Sports, celebró la graduación de su c uarta generación de estudiantes de nivel preparatoria, con ceremonias en las sedes de Club Santos Laguna y Atlas FC.

En total, 47 alumnos concluyeron sus estudios: 26 en Torreón y 21 en Guadalajara, reafirmando el compromiso del colegio con la formación integral de jóvenes deportistas mediante un modelo que combina excelencia académica y alto rendimiento.

El 19 de agosto, en Territorio Santos Modelo, 26 Guerreros recibieron su certificado en un acto encabezado por Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Club Santos Laguna; Braulio Rodríguez, director de Gestión Deportiva; Omar Tapia, director de Fuerzas Básicas; y Sofía González-Durán, directora del Colegio Orlegi. El periodista Álex de la Rosa, de TUDN, fue padrino de generación. Katheryn Nahomy Flores obtuvo mención especial con promedio de 9.8.

El 28 de agosto, la ceremonia en el Auditorio Don Jorge Garciarce Ramírez contó con la presencia de Aníbal Fájer, presidente de Atlas FC; Antonio Solana, director de Fuerzas Básicas; González-Durán; y el periodista David Medrano Félix como padrino. Stephanie Gutiérrez Flores fue reconocida con el mejor promedio (9.3).

Desde 2021, cuando se incorporó a la SEP, el Colegio Orlegi ha graduado a 201 estudiantes bajo un esquema flexible que incluye secundaria, preparatoria virtual y el Programa 20.

El lema institucional, “Ganar Sirviendo”, se reflejó en ambas ceremonias como símbolo de la misión formativa del proyecto.