    Atlas

    Colegio Orlegi celebra graduación de 47 estudiantes en Santos y Atlas

    El innovador proyecto académico-deportivo de Orlegi Sports alcanzó su cuarta generación de egresados.

    Por:
    TUDN
    Imagen Cortesía Orlegi Sports

    Colegio Orlegi, el innovador proyecto educativo impulsado por Orlegi Sports, celebró la graduación de su c uarta generación de estudiantes de nivel preparatoria, con ceremonias en las sedes de Club Santos Laguna y Atlas FC.

    PUBLICIDAD

    En total, 47 alumnos concluyeron sus estudios: 26 en Torreón y 21 en Guadalajara, reafirmando el compromiso del colegio con la formación integral de jóvenes deportistas mediante un modelo que combina excelencia académica y alto rendimiento.

    El 19 de agosto, en Territorio Santos Modelo, 26 Guerreros recibieron su certificado en un acto encabezado por Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Club Santos Laguna; Braulio Rodríguez, director de Gestión Deportiva; Omar Tapia, director de Fuerzas Básicas; y Sofía González-Durán, directora del Colegio Orlegi. El periodista Álex de la Rosa, de TUDN, fue padrino de generación. Katheryn Nahomy Flores obtuvo mención especial con promedio de 9.8.

    El 28 de agosto, la ceremonia en el Auditorio Don Jorge Garciarce Ramírez contó con la presencia de Aníbal Fájer, presidente de Atlas FC; Antonio Solana, director de Fuerzas Básicas; González-Durán; y el periodista David Medrano Félix como padrino. Stephanie Gutiérrez Flores fue reconocida con el mejor promedio (9.3).

    Desde 2021, cuando se incorporó a la SEP, el Colegio Orlegi ha graduado a 201 estudiantes bajo un esquema flexible que incluye secundaria, preparatoria virtual y el Programa 20.

    El lema institucional, “Ganar Sirviendo”, se reflejó en ambas ceremonias como símbolo de la misión formativa del proyecto.


    Más sobre Atlas

    2:23
    Messi le festeja en la cara al Atlas y ¡así responde Gonzalo Pineda!

    Messi le festeja en la cara al Atlas y ¡así responde Gonzalo Pineda!

    2 min
    Partidos hoy sábado 15 de febrero: Liga MX y mexicanos en Europa

    Partidos hoy sábado 15 de febrero: Liga MX y mexicanos en Europa

    2 min
    Partidos de hoy domingo 29 de diciembre: mexicanos en Inglaterra y Chivas en acción

    Partidos de hoy domingo 29 de diciembre: mexicanos en Inglaterra y Chivas en acción

    1:01
    No todo está perdido; Chivas y Atlas pueden ganar un trofeo en el 2024

    No todo está perdido; Chivas y Atlas pueden ganar un trofeo en el 2024

    1 min
    Partidos de hoy jueves 21 de noviembre: Inicia la Fase Final de Liga MX con el Play In

    Partidos de hoy jueves 21 de noviembre: Inicia la Fase Final de Liga MX con el Play In

    Relacionados:
    AtlasSantos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD