Video ¡Mal día para Concacaf! El Salvador y Honduras, fuera del Mundial Sub-17

Este lunes 10 de noviembre continuó la Jornada 3 del Mundial Sub-17 de Catar 2025 donde México perdió 3-1 ante Suiza y espera un milagro para avanzar a los Dieciseisavos de Final como uno de los terceros mejores lugares de grupo.

Brasil no pudo contra Zambia y apenas logró empatarle 1-1 después de que la selección africana abriera el marcador con un gol olímpico.

Mal día para las selecciones de Concacaf. Además de la derrota del Tri, El Salvador fue arrollado 7-0 por Alemania, mientras que Honduras cayó 1-2 ante Indonesia. Tanto La Selecta como La H quedaron eliminadas de la Copa del Mundo Sub-17.

Por otro lado, para la Conmebol fue un buen día pese al empate de Brasil, pues Colombia se impuso 2-0 a Corea del Norte y Venezuela goleó 4-2 a Haití. Las tres selecciones sudamericanas clasificaron a Dieciseisavos de Final.

En el grupo de México, Corea del Sur venció 3-1 a Costa de Marfil para sellar su pase a la siguiente ronda.

Inglaterra concluyó la jornada del día con una goleada de 0-3 a Egipto para superar la Fase de Grupos, aunque por detrás del liderato de Venezuela.