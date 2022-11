Carlos Vela es echado de menos en España para Qatar 2022

“La verdad es que es una lástima que Carlos Vela no esté en este Mundial Qatar 2022 porque los buenos jugadores me gusta verlos en su selección en una Copa del Mundo, es una oportunidad única, 32 equipos en un mes compitiendo para ganar este trofeo. Carlos Vela todavía podría darle mucho a su selección, ha hecho una buena temporada en la MLS y su decisión hay que respetarla pero a los mejores y a los delanteros que marcan la diferencia me gustaría verlos ahí, es una lástima como periodista no poder disfrutar de Carlitos Vela”, dijo Helena Condis, periodista de Cadena COPE, para Juan Pablo Lluis de TUDN.