Luis Hernández sobre ‘Tata’ Martino: “Es un gran técnico, pero acabó mal”

"No tiene que pensar que es el último (partido de Messi en un Mundial), sino el inicio de muchos para volver a levantar la copa o levantarla por primera vez después de la última vez que lo hicieron en el ‘86. De Messi no depende todo, es un gran equipo, y sí ayuda mucho Messi, pero no todo", añadió Luis Hernández, que apuntó que la presión "está igual" para las dos, aunque "la balanza se hace para Argentina" y que señaló que la Albiceleste ganará el título, "claro".