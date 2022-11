Oribe Peralta prefiere que México no califique al Mundial a cambio de un proceso largo

“Hay golpes de suerte a procesos muy cortos, era un grupo que tenía un trabajo de un año y medio juntos y esa fue la recompensa, tenemos diferentes selecciones que no tienen un proceso tan corto como este y no trabajan de la misma manera, el éxito es algo que se trabaja todos los días, si no lo tienes va a ser improbable que consigas una victoria”, rememoró.