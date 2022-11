México-Argentina: ¿Final adelantada en Qatar con Herrera y Almada en cancha?

En la práctica, Argentina lució errático de mediocampo hacia adelante, con pocas variantes, Ángel Di María no fue el de siempre y fue incapaz de dar soluciones cuando el equipo lo requirió, Esteban Paredes y Rodrigo de Paul no brillaron, salvo chispazos de Messi y Lautaro, el resto no supo cómo derribar el muro de Arabia Saudita.