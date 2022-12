'Chepo' de la Torre confiesa lo que lo hizo fracasar con el Tri

"El proceso iba muy bien. En la calificación hacemos muy bien las dos primeras partes pero en el hexagonal final no empezamos bien; empezamos con un partido con Jamaica, que nos puso un baile en el primer tiempo aquí. Tuvimos malos partidos aquí en México; de haberlos ganado automáticamete calificas y no lo hicimos y se viene la presión y los jugadores ya no salen igual", detallo el Chepo en el show de TUDN los Maestros.