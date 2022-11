"Va con lo justo": Los motivos por los que en Argentina no temen a México

"La opinión generalizada que hay en Argentina es que México no es un equipo de temer demasiado... México no es que vaya a regalarle la pelota a Argentina como ha hecho Arabia, sino que va a tratar de ir pelear por ella, porque tiene que ver con el ADN, con la ideología futbolística de Martino. Si a México lo vemos totalmente en una faceta defensiva va a ser porque Argentina lo lleva a eso, no porque sea una decisión de México”, detalló Vicente Muglia.