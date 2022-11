Ricardo Pepi acepta sentirse "decepcionado" tras quedar fuera de la Copa del Mundo

" Decepcionante porque sentí que me di las mejores oportunidades para estar en la lista de la Copa del Mundo; sentía que tenía una oportunidad, pero al mismo tiempo no estoy decepcionado porque, como dije, hice lo mío, salí, jugué muchos minutos, marqué goles. Estoy muy feliz con esa situación; al final, hay decisiones del entrenador que no puedo controlar", apuntó.