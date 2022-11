Selección de Estados Unidos: los 26 convocados en la lista para el Mundial Qatar 2022

"No hay muchas palabras que decir. Quiero decir, estoy tan emocionada y agradecida de ser parte de la selección nacional. Siempre es un honor representar al país, especialmente a nivel mundial. Es irreal", señaló Brenden Aaronson.

"Suena a cliché, pero realmente es un sueño hecho realidad. Este es el producto de tanto sacrificio y trabajo duro de todos los que están en esta lista, incluyéndome a mí. Estoy muy orgulloso, orgulloso de ser parte de este equipo y de este momento, orgulloso de que todo el trabajo duro de los últimos 25 años haya valido la pena. No puedo esperar para llegar a Qatar y estar listo para el rock and roll", declaró Zimmerman.